„Staatsschande“ NS-Opfer in Italien leiden wegen fehlender Entschädigung

Mirella Lotti war acht Jahre alt, als sie ihren Vater und ihren Großvater verlor. Deutsche Soldaten ermordeten am 23. Juli 1944 ihre beiden Angehörigen und weitere zehn Männer in Pratale bei Florenz. Lotti ist heute 88 Jahre alt, erst im vergangenen November sprach ihr ein italienisches Gericht einen Anspruch auf Schadensersatz zu. Die alte Frau sollte 50.000 Euro für jenen Verlust vor 80 Jahren bekommen, befanden die Richter. Aber dann erhob die Staatsanwaltschaft Einspruch, das Verfahren geht in die nächste Instanz und niemand weiß, ob Lotti jemals einen Cent sehen wird für die damaligen Gräuel.