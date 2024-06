Präsidentschaftskandidaten Nur Hardliner haben bei der Wahl im Iran eine Chance

Zwei Wochen vor der vorgezogenen Präsidentenwahl im Iran steht der Gewinner schon fest, obwohl sein Name nicht auf dem Wahlzettel steht: Revolutionsführer Ali Khamenei. Der 85-Jährige, der seit 35 Jahren an der Spitze der Islamischen Republik steht, hat nur Kandidaten für die Wahl zugelassen, von denen er nichts zu befürchten hat. So werde die Wahl zu einer „streng reglementierten politischen Schauveranstaltung“, sagt Iran-Experte Alex Vatanka vom Nahost-Institut in Washington. Weil es keine wirkliche Auswahl gibt, könnte die Beteiligung am 28. Juni auf einen neuen Tiefstand sinken.