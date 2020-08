Harris vor Nominierung : Obama greift Trump ungewöhnlich scharf an

Obama greift Trump ungewöhnlich scharf an

Washington Die US-Demokraten wollen mit allen Mitteln eine Wiederwahl von Präsident Trump verhindern. Dessen Vorgänger Obama unternimmt nun einen Schritt, der auch im Wahlkampf unüblich ist.

„Donald Trump ist nicht in den Job hineingewachsen, weil er es nicht kann. Und die Folgen dieses Versagens sind schwerwiegend“, hieß es in vorab veröffentlichten Auszügen von Obamas Redebeitrag beim Parteitag der Demokraten.

Biden war unter Obama Vizepräsident. Der 77- Jährige tritt dieses Jahr bei der Präsidentenwahl am 3. November für die Demokraten gegen Trump (74) an. Obama sollte sich im Rahmen des dritten Abends des Parteitags der Demokraten äußern, der wegen der Corona-Pandemie weitgehend virtuell abgehalten wird.

Ein weiterer Höhepunkt dabei ist die Nominierung und anschließende Rede der demokratischen Vize-Kandidatin Kamala Harris, in der sie den Amerikanern ein besseres Land in Aussicht stellen und Trump vorwerfen wollte, Tragödien zu instrumentalisieren. Es ist die bislang wichtigste politische Rede der 55-Jährigen. Biden hatte sich vergangene Woche für die Senatorin und Juristin aus Kalifornien als seine mögliche Stellvertreterin entschieden. Auch die frühere Außenministerin, Senatorin und First Lady Hillary Clinton sollte zu Wort kommen. Sie unterlag Trump bei der Präsidentenwahl 2016.