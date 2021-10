Regierungskrise in Wien : Österreich: Koalition mit rechter FPÖ gegen „System Kurz“?

Wien Österreichs Sozialdemokraten sind in der Regierungskrise um Kanzler Kurz offenbar sogar bereit, ein selbstauferlegtes Verbot zu kippen: Nach Medien-Informationen wollen sie auf die rechte FPÖ zugehen.

In Österreich haben Korruptionsermittlungen gegen Kanzler Kurz und seinen engsten Kreis eine Regierungskrise ausgelöst. Es steht der Vorwurf im Raum, dass der Aufstieg von Kurz an die Spitze von Partei und Staat seit 2016 durch geschönte Umfragen und gekaufte Medienberichte abgesichert wurde. Dafür sollen Steuermittel geflossen sein.

Am Dienstag muss sich Kurz, der die Vorwürfe bestreitet, in einer Sondersitzung des Nationalrats einem Misstrauensantrag stellen. Seine Abwahl gilt inzwischen als fast sicher. Um Neuwahlen zu vermeiden, haben alle anderen Parlamentsparteien inzwischen Sondierungen für alternative Regierungskonstellationen gestartet.

Kurz hält trotz dieser Entwicklungen an seinem Amt fest. Er und seine Partei seien „handlungsfähig und vor allem auch handlungswillig“, sagte er jüngst in einem Statement.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte zuletzt deutliche Worte für die verfahrene Situation gefunden. Er forderte alle politischen Akteure auf, jetzt an das Wohl des Landes und nicht an eigene Interessen zu denken. „Österreich kann sich jetzt keine Egoismen leisten“, sagte das Staatsoberhaupt in einer kurzen Rede an die Nation.