Korruption : Österreich: Viele Baustellen nach Ende des Ibiza-Ausschusses

Wien Compliance ist die strikte Abgrenzung von Politik und Wirtschaft zum Vermeiden einer Einflussnahme. Österreich galt nicht als Vorzeigeland in dieser Hinsicht - nach dem Ibiza-Ausschuss weniger denn je.

„Der Ruf des Landes ist sicher ramponiert“, bilanziert der Politikberater Thomas Hofer zum Ende der Ermittlungen des Ausschusses am Donnerstag. Was mit der Veröffentlichung des Ibiza-Videos vor gut zwei Jahren begann, münde nun in eine beachtliche Image-Delle speziell für Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Die im Ausschuss veröffentlichten Chats vom Kanzler-Handy erweckten den Eindruck, dass der 34-Jährige entgegen seines Versprechens eines neuen politischen Stils nicht mit einem System der eher fließenden Grenzen zwischen Wirtschaft und Politik gebrochen habe, so Hofer.