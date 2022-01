Coronavirus : Österreich wird wieder Corona-Hochrisikogebiet

Ein Auto fährt am Grenzübergang bei Niederndorf in Tirol nach Österreich. Foto: Lennart Preiss/dpa

Berlin Durch einen Lockdown waren die Corona-Zahlen in Österreich erst gesunken. Doch nun breitet sich auch dort Omikron aus. Deutschland stuft das Nachbarland neu ein.

Ausgenommen davon sind die Gemeinden Mittelberg und Jungholz sowie das Rißtal im Gemeindebiet von Vomp sowie Eben am Achensee. Das teilte das Robert Koch-Institut am Freitag mit. Damit werden dann alle neun Nachbarländer Deutschlands auf der Risikoliste stehen. Dänemark, Polen, Tschechien, die Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande sind schon seit längerem als Hochrisikogebiete ausgewiesen. Neben Österreich kommen mehr als 30 andere Länder auf die Liste, viele davon in Afrika und in der Karibik.