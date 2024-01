Krieg in Nahost Offensive in Gaza ausgeweitet: Zusammenstöße bei Chan Junis

Die Hisbollah wiederum griff nach eigenen Angaben drei verschiedene Ziele in Israel an. Die Miliz hat seit Beginn der Kämpfe am 7. Oktober nach dem blutigen Hamas-Überfall auf Israel bereits von 167 Toten in ihren Reihen berichtet. Das hochrangige Mitglied der Hisbollah, der libanesische Parlamentarier Hassan Fadlallah, sagte, Israel sei mit seinen Angriffen in den vergangenen Wochen zu weit gegangen und habe nichts aus früheren Kämpfen gelernt. „Für das Blut eines jeden Märtyrers, der dieses Land bewässerte, wurden Tausende Mudschaheddin geboren“, sagte Fadlallah.