Bundeskanzler Scholz besucht US-Präsident Biden Unterhaken in Washington

Zehn Flugstunden hin und zehn Flugstunden zurück – für den Bundeskanzler ist der lange Weg von Berlin nach

Washington in diesen Tagen besonders viel wert. 60 Minuten und vielleicht noch etwas mehr hat er an diesem Freitagnachmittag, um mit dem mächtigsten Mann der Welt über die immer bedrohlichere Lage in der Ukraine und in Nahost zu sprechen. Es ist das dritte Mal, dass Olaf Scholz US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus besucht. Der SPD-Politiker trifft den 81-Jährigen im Oval Office zu einer Zeit, in der es auch in Washington hoch her geht: Biden ringt mit dem US-Kongress um weitere Militärhilfen für die Ukraine – und im Wahlkampf muss er sich gegen die Attacken von Donald Trump wehren, der mit großer Wahrscheinlichkeit sein Herausforderer bei der US-Wahl am 5. November sein wird.