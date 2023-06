Olaf Scholz spricht über eine Friedenslösung Westfälischer Frieden als Vorbild für die Ukraine?

China startet eine „Friedensinitiative“, die Ukraine möchte möglichst viele Länder für eine „Friedensinitiative“ gewinnen, auch sechs afrikanische Staatenlenker wollen als Vermittler den Krieg Russlands gegen die Ukraine beenden. Und in Deutschland reißen die Forderungen nicht ab, den Krieg mitten in Europa durch eine europäische Friedenslösung in den Griff zu bekommen. Da lässt es aufhorchen, wenn der Bundeskanzler wiederholt einen Begriff in die Debatte wirft: Westfälischer Frieden. Ein Hinweis auf Konturen einer Konfliktauflösung?