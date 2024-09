Nahost Opferzahl nach Explosionen im Libanon angestiegen

Nach den Explosionen Hunderter sogenannter Pager am Dienstag an verschiedenen Orten, explodierten nur einen Tag später zahlreiche andere technische Geräte, vor allem Walkie-Talkies. Diese Geräte seien deutlich größer als die Pager, sagte Abiad. „Das erklärt, warum wir am Mittwoch schwerere Verletzungen hatten als am Tag zuvor“, so der Minister.