Gegen Nikol Paschinjan : Opposition in Armenien gegen Neuwahlen mit Regierungschef

Eriwan Seit dem Ende der Kämpfe in der Konfliktregion Berg-Karabach gilt Regierungschef Paschinjan vielen Oppositionellen als „Verräter“. Nun bietet er Neuwahlen an. Doch das reicht seinen Kritikern nicht.

Paschinjan hatte in der Nacht zum Samstag Neuwahlen im nächsten Jahr in Aussicht gestellt. Er sei bereit, Armenien weiter zu führen, „wenn das Volk das Vertrauen in dieser schweren Zeit bekräftigt“, sagte er. „Ich klammere mich nicht an den Sitz des Ministerpräsidenten.“ Der Regierungschef hatte mehrfach einen Rücktritt abgelehnt.