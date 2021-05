Erzwungene Ryanair-Landung : Oppositionellem droht in Belarus das Todesurteil

Oppositionellem droht in Belarus das Todesurteil

Das Ryanair-Flugzeug in Minsk. Die Karte zeigt seine Flugroute. Foto: dpa/Grafik

Moskau Mit einer Bombenfalschmeldung zwingen Alexander Lukaschenkos Behörden eine Passagiermaschine zur Landung in Minsk, ein an Bord befindlicher Oppositioneller wird festgenommen. Vorher wurde die Jagd auf alle Regimegegner angekündigt.

Der Kapitän der Ryanair-Maschine gab nur bekannt, man sei gezwungen in Minsk zu landen, Einzelheiten teile er später mit. Aber einer der 123 Fluggäste scheint die Gründe sofort geahnt zu haben. Wie Mitreisende erzählten, fasste der junge Mann sich an den Kopf, dann holte er sein Notebook hervor, übergab es seiner Begleiterin. „Er machte einen extrem verängstigten Eindruck“, erzählte eine Passagierin der Agentur Reuters. Anderen erklärte er: „Mir droht hier das Todesurteil“.

Am Sonntag wurde der weißrussische Oppositionsblogger Roman Protasewitsch auf dem Flug von Athen nach London bei einer außerplanmäßigen Zwischenlandung in Minsk festgenommen. Ebenso seine russische Freundin Sofia Sapega. Protasewitsch, 25, hatte als Chefredakteur des aus Warschau arbeitenden Telegram-Kanals Nexta vergangenes Jahr die Massenproteste gegen Staatschef Alexander Lukaschenko mit koordiniert, gegen ihn laufen Strafverfahren wegen der Organisation von Massenunruhen und des Schürens sozialen Hasses gegen Behördenvertreter. Und ihm drohen 15 Jahre Gefängnis. Oder gar das Todesurteil, da der weißrussische KGB ihn auf einer Liste mutmaßlicher Terroristen führt.

Menschenrechtler dringen auf die Freilassung des verhafteten belarussischen Bloggers Roman Protasewitsch (Foto). Der Vorgang markiere „eine extreme Eskalation der Verbrechen des Regimes von Alexander Lukaschenko“, sagte der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen (ROG), Christian Mihr. Der 26-jährige Protasewitsch hat nach Angaben von ROG den regimekritischen Telegram-Kanal Nexta mitbegründet. Inzwischen schreibt Protasewitsch für verschiedene Blogs. Er lebt im Exil in Litauen. In Belarus drohe ihm „mindestens eine lange Haftstrafe“, glaubt die Organisation. kna

Nach Angaben von Ryanair hatten belarussische Fluglotsen die Besatzung vor einer Bombe an Bord gewarnt, als sie den weißrussischen Luftraum überquerte, und zur Landung auf dem nächsten Flughafen, Minsk, aufgefordert. Eine Falschmeldung. Der Lukaschenko-nahe Telegram-Kanal Pul Perwogo vermutet, westliche Quellen hätten sich die Bombenwarnung ausgedacht, um „überflüssigen Ballast“, also den „Extremisten“ Protasewitsch, loszuwerden. Und auf Befehl des Präsidenten habe ein MiG-29-Kampfbomber die Ryainair-Maschine nach Minsk eskortiert.

Nach der Landung in Minsk verschickte Protassewitsch noch mehrere Textmeldungen, er sei auf dem Athener Flughafen von einem durchtrainierten Mann mit Glatze beschattet worden, der versuchte, seine Dokumente zu fotografieren.

Alle Oppositionsführer, auch hunderte Aktivisten, sind im Exil, sehr viele in Polen und in Litauen. Allerdings bezweifelt der Minsker Politologe Andrei Kasakewitsch gegenüber unserer Zeitung, dass das Potenzial und Know-how der weißrussischen Geheimdienste ausreichen, um auf sie alle Jagd zu machen. „Sie mögen ein, zwei Vorzeigeerfolge hinbekommen, nicht mehr.“ In Belarus selbst aber werde der Raum für alternative Meinungen immer enger. „Erst durfte man nicht mehr protestieren, dann keine Oppositionssymbolik mehr zeigen, jetzt kann man seine Ansicht nicht mehr öffentlich äußern. Die Staatsmacht versucht, das gesellschaftliche Leben völlig unter ihre Kontrolle zu bringen.“