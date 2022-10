Ukraine-Krieg : Orban sieht Trump als Friedenshoffnung

Berlin Das Treffen mit Kanzler Olaf Scholz bleibt beim Besuch von Viktor Orban in Berlin eine Randnotiz. Der ungarische Regierungschef schwärmt von Merkel und setzt große Hoffnung auf Trump.

Orban nennt Merkels Agieren in Krim-Krise ein „Meisterwerk“

Nach Scholz-Gespräch: „Freue mich, ... dass er noch lebt“

Orban hatte Merkel am Sonntag während seines mehrtägigen Aufenthalts in Berlin getroffen. Über Inhalte des Gesprächs wurde zunächst nichts bekannt. Am Montag war Orban dann von Scholz im Kanzleramt empfangen worden. Anschließend sagte der Ministerpräsident: „Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass er (Scholz) noch lebt. Ich ebenfalls. Das Gespräch war also fruchtbar.“

Der ungarische Regierungschef gilt vielen in der EU als rechtsnationaler Querulant. Immer wieder werden ihm Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit vorgeworfen, er steht aktuell wegen mutmaßlichen Missbrauchs von EU-Geldern in der Kritik.

Orban: Sanktionen gegen Russland „bringen uns um“

Zuletzt machte er vor allem mit seiner Kritik an den EU-Sanktionen gegen Russland auf sich aufmerksam. Diese Kritik bekräftigte er in Berlin. „Die Sanktionen in dieser Form, die bringen uns um“, sagte er. Sie würden auch die deutsche Wirtschaft zugrunde richten. „Das was die (EU-)Kommission in Sachen Sanktionen jetzt macht, das ist katstrophal.“