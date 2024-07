EU-Ratspräsidentschaft Orbans Putin-Reise: Von der Leyen ordnet Boykott an

Brüssel · EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reagiert mit einer Boykott-Entscheidung auf die Alleingänge von Ungarns Regierungschef Viktor Orban in der Ukraine-Politik. Die deutsche Spitzenpolitikerin ließ ankündigen, dass an künftigen informellen Ministertreffen unter der Leitung der derzeitigen EU-Ratspräsidentschaft in Ungarn keine Kommissarinnen oder Kommissare, sondern nur ranghohe Beamte teilnehmen werden.

15.07.2024 , 20:26 Uhr

Seit Anfang des Monats hat Ungarn für ein halbes Jahr turnusmäßig die EU-Ratspräsidentschaft inne. (Archivfoto) Foto: Jean-Francois Badias/AP/dpa





Zudem verzichtet die EU-Kommission auf den traditionellen Antrittsbesuch bei der ungarischen Präsidentschaft, wie ein Sprecher mitteilte. © dpa-infocom, dpa:240715-930-174817/1

(dpa)