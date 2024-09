Explosionen im Libanon Pager: Der nicht ortbare Handy-Vorläufer

Einen Pager sieht man als Normalverbraucher heute am ehesten in einer alten Folge der Serie „Emergency Room“. Die kleinen Geräte waren so etwas wie ein Vorläufer des Handys. Die Grundidee: Wenn man mit jemandem sprechen will, pingt man den Pager der Person an. Diese sieht die Telefonnummer - oder eine kurze Nachricht - und kann zurückrufen oder entsprechend der Nachricht handeln.