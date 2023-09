Terrorismus Pakistan: Dutzende Tote bei Selbstmordanschlag

Unter den Toten befinde sich auch ein Polizeioffizier. Demnach sei es zu der Tat gekommen, als sich Anhänger des Sufi-Islams vor einer Moschee in der Stadt Mastung in der Provinz Baluchistan versammelten. Die Zahl der Toten könnte noch steigen: Nach Angaben eines Krankenhauses waren viele Verletzte in einem kritischen Zustand.