Westjordanland : Palästinenser: Al-Dschasira-Reporterin durch Schüsse getötet

Die bekannte palästinensische Reporterin Shireen Abu Akleh soll bei der Berichterstattung über eine israelische Razzia in der besetzten Stadt Dschenin getötet worden sein. Foto: Majdi Mohammed/AP/dpa

Ramallah/Tel Aviv Bei einer Razzia im Westjordanland ist eine in der arabischen Welt bekannte Reporterin um Leben gekommen. Palästinenser machen israelische Soldaten verantwortlich. Israel „prüft den Vorfall“.

Die in der arabischen Welt bekannte Reporterin des katarischen TV-Senders Al-Dschasira (Al-Jazeera), Shireen Abu Akleh, sei nach einer Schussverletzung am Kopf gestorben, teilt das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Eine anderer Journalist der palästinensischen Zeitung „Al-Kuds“ sei bei dem Vorfall in Dschenin durch Schüsse verletzt worden.