Nach Tod von Journalistin : Palästinenser lehnen gemeinsame Ermittlungen mit Israel ab

Palästinenser nehmen am Staatsbegräbnis für die Al-Dschasira-Reporterin Shireen Abu Akleh in der Präsidentenresidenz in Ramallah teil. Foto: Ilia Yefimovich/dpa

Ramallah/Tel Aviv Nach dem gewaltsamen Tod einer in der arabischen Welt bekannten Reporterin bleiben die genauen Umstände weiter unklar. Eine Zusammenarbeit mit Israel lehnt die palästinensische Seite ab.

„Wir haben bekräftigt, dass unsere Untersuchung unabhängig abgeschlossen wird“, schrieb Hussein al-Scheich, Berater des Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas, am Donnerstag auf Twitter. Auch lehnte er eine Übergabe der Kugel, mit der die Journalistin getötet wurde, an Israel ab.

Die Journalistin war am Mittwoch während eines israelischen Militäreinsatzes im Westjordanland durch Schüsse getötet worden. Es blieb zunächst unklar, wie die in der arabischen Welt bekannte 51-Jährige genau ums Leben kam. Sie soll am Freitag in Jerusalem beerdigt werden.