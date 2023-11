Krieg in Nahost Palästinenser: Schifa-Krankenhaus weitgehend evakuiert

Das von israelischen Soldaten eingenommene Schifa-Krankenhaus in Gaza ist nach palästinensischen Angaben weitgehend evakuiert worden. In der größten Klinik des Gazastreifens befänden sich nur noch 32 Frühgeborene und 126 Verletzte, die sich nicht selbst in Sicherheit bringen könnten, sagte die palästinensische Gesundheitsministerin Mai al-Kaila vor Journalisten in Ramallah im Westjordanland.