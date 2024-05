Konflikte Palästinenser wollen Rückhalt für UN-Mitgliedschaft sichern

Der von den Vereinigten Arabischen Emiraten eingebrachte, aber von den Palästinensern ausgearbeitete Text mit dem Namen „Resolutionsentwurf zur Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen“ sorgt am UN-Sitz in New York seit Wochen für Unruhe. Die einflussreichen Länder USA, China und Russland fürchten einen Kontrollverlust bei der Aufwertung von Regionen, deren Staatlichkeit umstritten ist. In diesem Zusammenhang fallen Namen wie das Kosovo, Taiwan und Berg-Karabach. Im Text wird deshalb betont, dass es sich im Fall Palästinas um eine Ausnahme handelt, „ohne einen Präzedenzfall zu schaffen“.