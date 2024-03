Kommentar zu Papst-Äußerungen und Ukraine-Krieg Der Vatikan hat gerade noch die Kurve bekommen

Reichlich mühsam wirkt das Zurückrudern des Vatikans im Zusammenhang mit den Äußerungen des Papstes zu einer Kapitulation der Ukraine. Nun spricht Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin davon, es sei dem Kontext der Fragestellung in dem Interview geschuldet gewesen, dass sich Franziskus zunächst nur an die ukrainische Seite gewandt habe. Das hört sich glatt so an, als habe der Journalist eine falsche Frage gestellt. Nein, der Papst hat einen Fehler gemacht, als er nicht zuallererst den Aggressor Russland aufforderte, die Kampfhandlungen einzustellen. Für die Zeit danach hätte er ja beide Seiten zu Verhandlungen auffordern können.