Vatikan Papst Franziskus bei Karfreitagsliturgie im Petersdom

Am Freitagabend (21.15 Uhr) wird am Kolosseum in Rom die traditionelle Kreuzwegandacht gefeiert. Die Kriege in der Welt werden im Zentrum der Zeremonie stehen. So werden etwa zwei junge Menschen aus der Ukraine und Russland teilnehmen, wie der Heilige Stuhl am Freitag mitteilte. Der Pontifex verzichtete allerdings kurzfristig auf die Teilnahme an der Prozession vor der Kulisse des antiken Amphitheaters. Wegen „großer Kälte in diesen Tagen“ werde er den Kreuzweg nicht vor Ort verfolgen, hieß es. Der 86-Jährige werde sich den Gebeten aus dem Vatikan anschließen.