Franziskus liegt im Krankenhaus Wird der Papst an Ostern nicht im Vatikan sein?

Ostern ohne den Papst im Vatikan? Es ist noch keine Gewissheit, aber die Planungen in Rom für die Karwoche laufen auf Hochtouren, mit einer großen Unbekannten: Wird Papst Franziskus rechtzeitig wieder fit? Der 86-Jährige war am Mittwochnachmittag mit dem Krankenwagen ins römische Gemelli-Krankenhaus eingeliefert worden. Zunächst hatte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni behauptet, es handele sich um „zuvor geplante Kontrollen“. Am Abend stellte sich heraus, dass das nicht der Fall war. Der Papst liegt mit einer Atemwegserkrankung in der Klinik.