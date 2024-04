Vatikan Papst hält Gänswein „Mangel an Menschlichkeit“ vor

In dem Interviewbuch „El Sucesor“ („Der Nachfolger“) des spanischen Vatikan-Korrespondenten Javier Martínez-Brocal warf der Papst Gänswein auch vor, Unwahrheiten verbreitet zu haben. „Das ist sehr traurig“, sagte das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken. „Aber es hat mich verletzt, dass Benedikt benutzt wurde. Das Buch wurde am Tag der Beerdigung veröffentlicht, was ich als einen Mangel an Noblesse und Menschlichkeit empfand.“ Das Verhältnis zwischen dem argentinischen Papst und Gänswein (67) gilt bereits seit vielen Jahren als belastet.