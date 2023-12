Kirche Papst mahnt in Christmette zu Frieden

Das Fest steht in diesem Jahr insbesondere unter dem Eindruck des Gaza-Kriegs und des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. An dem Gottesdienst im Petersdom nahmen nach Angaben des Vatikans etwa 7000 Menschen teil. Zudem wurde das Geschehen auf dem Petersplatz vor der Kirche von Tausenden auf großen Bildschirmen verfolgt. Am Montag spricht das Oberhaupt der katholischen Kirche dann vom Balkon des Petersdoms aus den Segen Urbi et Orbi, der Stadt und dem Erdkreis.