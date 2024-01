Katholische Kirche Papst weist Kritik an Segnungen homosexueller Paare zurück

Als Oberhaupt von mehr als 1,4 Milliarden Katholiken hatte Franziskus kurz vor Weihnachten überraschend erlaubt, dass katholische Priester im Grundsatz „Paaren in irregulären Situationen und gleichgeschlechtlichen Paaren“ ihren Segen geben dürfen - allerdings nur unter strikten Bedingungen. Aus Deutschland gab es für die Erklärung „Fiducia supplicans“ (in etwa: „Flehendes Vertrauen“) überwiegend Lob, auch wenn vielen in der katholischen Reformbewegung die Erklärung nicht weit genug geht.