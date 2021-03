Papst Franziskus im Irak : Papst wirbt für Dialog zwischen Islam und Christentum

Bagdad Fratelli Tutti - alle sind Geschwister: Im Sinne dieser Enzyklika ist Papst Franziskus in den Irak gereist. Er will den Dialog zwischen den Religionen stärken. Dazu trifft er den höchsten schiitischen Geistlichen des Landes.

Der Papst will eine Brücke schlagen: Franziskus hat auf seiner Irakreise weiter für den Dialog zwischen dem Islam und dem Christentum geworben. Der Samstag markierte den interreligiösen Höhepunkt seiner Reise in das Land im Nahen Osten.

Morgens machte sich das Oberhaupt der katholischen Kirche zum höchsten schiitischen Geistlichen, Großajatollah Ali al-Sistani, in die südliche Stadt Nadschaf auf. „Ihr seid alle Geschwister“ stand auf Plakaten mit den Konterfeis der beiden, die in den Straßen Bagdads an großen Verkehrskreuzungen aufgestellt wurden.

Al-Sistani hat Millionen Anhänger und genießt auch politisch Einfluss. Seine Reden finden im Irak große Resonanz. Er lebt jedoch zurückgezogen von der Öffentlichkeit. In der Vergangenheit hatte er sich schon als Mediator erwiesen. Nach dem Sturz Saddam Husseins 2003 und den Wirren um die neue Regierung habe Al-Sistani zwischen den Parteien vermittelt und so einen innerschiitischen Konflikt verhindert, sagte der Islamwissenschaftler Thomas Würtz. „Das ist sicher seine größte diplomatische Leistung, mit der er auch über die schiitischen Reihen hinaus bekanntgeworden ist.“

Eine gemeinsame Erklärung unterzeichneten der Papst und der Großajatollah jedoch nicht. Es wäre ein Erfolg für Franziskus' Reise gewesen. 2019 hatte er bei seinem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein gemeinsames Dokument mit dem Großimam Ägyptens und hohen Religionsvertreter des sunnitischen Islams, Ahmed al-Tajjib, unterschrieben. Es trug den Titel „Die Brüderlichkeit aller Menschen - Für ein friedliches Zusammenleben in der Welt“.

Nach dem Gespräch mit dem Großajatollah flog der Pontifex in die Ebene von Ur zum interreligiösen Treffen und damit dem nächsten Höhepunkt des Tages. Die Gegend blickt auf eine Jahrtausende alte Kulturgeschichte zurück. Mitten in der Wüste hatten die Veranstalter eine Bühne aufgebaut - im Hintergrund die Ausgrabungen von Jahrtausende alten Siedlungen der Sumerer.

Franziskus prangerte in seiner Rede vor zahlreichen Religionsvertretern die Zerstörung während des Krieges im Irak an. „Als der Terrorismus im Norden dieses werten Landes wütete, zerstörte er auf barbarische Weise einen Teil des wunderbaren religiösen Erbes, darunter Kirchen, Klöster und Gebetsstätten verschiedener Gemeinschaften“, sagte er. Zu dem Treffen waren Christen, Muslime und Jesiden geladen. Juden nahmen anders als zunächst geplant nicht teil.

Franziskus reiste als erster Papst in den Irak. Vor allem die Christen, die in dem Land mit 38 Millionen Einwohnern eine kleiner werdende Minderheit stellen, haben seinen Besuch lange herbeigesehnt. Sie will er am Sonntag treffen, wenn er in den Nordirak reist und dort unter anderem die Städte Mossul und Karakosch besucht. Samstagabend (Ortszeit) wollte Franziskus noch eine Messe in Bagdad feiern.