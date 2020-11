Mammutprozess soll 2021 beginnen : Pariser Terrorserie jährt sich zum fünften Mal

Info

21.17 Uhr: Während des Fußball-Länderspiels Frankreich gegen Deutschland ist im Stade de France in der Pariser Vorstadt Saint-Denis plötzlich eine Explosion zu hören: An Eingang D sprengt sich ein Selbstmordattentäter in die Luft und tötet auch einen Passanten. Eine gute halbe Stunde später werden zwei weitere Täter an anderen Eingängen ihre Sprengstoffgürtel zünden und mehrere Menschen verletzen. Es gelingt ihnen aber nicht, in das Stadion einzudringen, in dem sich Frankreichs Präsident François Hollande mit 80.000 Menschen das Spiel anschaut.

21.25 Uhr: In einem beliebten Ausgehviertel im Osten von Paris eröffnen drei Islamisten das Feuer auf Gäste des Asia-Restaurants "Le Petit Cambodge" und der gegenüberliegenden Bar "Le Carillon". 14 Menschen werden im Kugelhagel getötet. Unter den drei Angreifern ist auch der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge, Abdelhamid Abaaoud.

21.32 Uhr: Das "Terrassenkommando", wie es die Ermittler später nennen, fährt in einem schwarzen Seat weiter und schießt mit Schnellfeuergewehren auf Gäste des nahe gelegenen Restaurants "Bonne Bière" und der Pizzeria "Casa Nostra". Fünf Menschen sterben.

21.36 Uhr: In der weiter südlich gelegenen Rue de Charonne attackieren die Islamisten das Restaurant "La Belle Equipe", es gibt 20 Tote. Knapp einen Kilometer weiter zündet einer der Angreifer im Café "Le Comptoir Voltaire" seinen Sprengstoffgürtel und verletzt rund ein Dutzend Menschen, davon einen schwer. Die beiden anderen Angreifer - darunter Drahtzieher Abdelhamid Abaaoud - tauchen unter und werden fünf Tage später bei einem Polizeieinsatz in Saint-Denis nördlich von Paris erschossen.

21.40 Uhr: Drei weitere Islamisten stürmen mit Kalaschnikows die Konzerthalle Bataclan, in der die US-Band Eagles of Death Metal vor rund 1500 Zuhörern ein Konzert gibt. Die Angreifer schießen in die Menge und bringen Menschen in ihre Gewalt. Im Laufe der mehr als zweieinhalbstündigen Geiselnahme töten sie 90 Menschen.

21.54 Uhr: Einem Polizisten gelingt es, vor Eintreffen der Spezialeinheiten in das Bataclan zu gelangen. Im Inneren des Clubs erschießt er einen Islamisten, muss sich dann aber zurückziehen. Die beiden anderen Angreifer verschanzen sich mit Geiseln im Obergeschoss.

22.15 Uhr: Spezialeinheiten treffen am Bataclan ein und sichern nach und nach das Innere der Konzerthalle.

22.30 Uhr: Frankreichs Präsident François Hollande hat das Fußballspiel frühzeitig verlassen und trifft zu einer ersten Krisensitzung im Innenministerium ein.

22.52 Uhr: Im Stade de France wird das Spiel Frankreich-Deutschland beim Stand von 2:0 abgepfiffen. Die Zuschauer werden nach und nach von Sicherheitskräften aus dem Stadion gebracht. Die deutsche Nationalmannschaft harrt mit Trainer Joachim Löw bis zur Entwarnung am Morgen im Stadion aus und wird dann direkt zum Flughafen gebracht.

23.15 Uhr: Im Bataclan gelangen die Elitepolizisten zur Tür eines Ganges, auf dem sich die beiden noch lebenden Islamisten mit ihren Geiseln aufhalten. Es beginnen telefonische Verhandlungen.

23.55 Uhr: Hollande spricht im Fernsehen von "Terroranschlägen beispiellosen Ausmaßes". Das Kabinett verhängt über ganz Frankreich den Ausnahmezustand, alle Sicherheitskräfte werden mobilisiert und die Grenzen geschlossen.

00.18 Uhr: Die Elitepolizisten stürmen den Gang im Bataclan. Einer der Islamisten wird erschossen, der andere sprengt sich in die Luft. Alle verbleibenden Geiseln können gerettet werden.