Kommentar zur Parlamentswahl in Großbritannien Das Ende einer Ära steht bevor

Um Politik ging es im britischen Wahlkampf kaum. Die oppositionelle Labour-Partei sagte nicht, wie genau sie die Probleme des Landes lösen will. Trotzdem kam ihr Chef Keir Starmer mit seiner Botschaft bei den Bürgern durch: Er versprach Veränderung. Bei dieser Wahl geht es weniger um Labours Übernahme als um die Abstrafung der Tories. Es fehlt an Wohnraum, die Löhne stagnieren, das Gesundheitssystem steht vor dem Kollaps, das Vertrauen in die Politik ist erschüttert. Den Tories droht eine krachende Niederlage. Sie ist verdient.