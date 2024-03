Präsidentschaftsbewerber Parteiloser Kennedy-Neffe mischt US-Wahlkampf auf

Kennedy muss versuchen, auf eigene Faust in allen 50 Staaten die nötigen Voraussetzungen zu erfüllen, um auf die Wahlzettel zu gelangen. Bisher ist dies nur in Utah der Fall. Sein Wahlkampfteam hat nach eigenen Angaben genügend Unterschriften gesammelt, um ihn für die Wahl in New Hampshire, Nevada und Hawaii zu qualifizieren. Zudem hat ein sogenanntes politisches Aktionskomitee nach eigenen Angaben genügend Unterschriften gesammelt, um Kennedy auf die Wahlzettel in den umkämpften Staaten Arizona und Georgia sowie Michigan und South Carolina zu bringen.