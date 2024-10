Pässe von Chinesen werden eingezogen Pekings Angst vor „geistiger Verschmutzung“ im Ausland

Anekdotisch hat sich diese Entwicklung bereits seit einigen Jahren abgezeichnet, doch die Financial Times hat nun das Ausmaß der Repressionen in einer flächendeckenden Recherche erfasst. Demnach mussten Angestellte von Staatsbetrieben und Lehrpersonal in etlichen Provinzen ihre Reisepässe aushändigen. Unklar ist allerdings, wie zentralistisch die Maßnahmen gelenkt werden.