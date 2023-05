Petersberger Klimadialog in Berlin Mit Tempo gegen den Klimawandel

Zum Beispiel die Fidschi-Inseln. Ein Staat bangt um sein Überleben. Wenn nichts passiert, könnte es in einigen Jahren heißen: Land unter. Ein Hilferuf an die Welt. Annalena Baerbock kennt den Befund und die beschriebene Lage. Die deutsche Außenministerin hat für zwei Tage Vertreter aus 40 Staaten nach Berlin eingeladen. Auftakt zur diesjährigen Auflage des Petersberger Klimadialogs seit die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel vor 13 Jahren – damals noch in Bonn – erstmals dieses informelle Gesprächsformat eröffnet hat. Der Petersberger Klimadialog war seinerzeit eine deutsche Initiative und Reaktion auf den 2009 gescheiterten Klimagipfel in Kopenhagen.