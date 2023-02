Konflikte : Philippinen werfen China Laser-Angriff vor

Manila Schon lange kommt es im Südchinesischen Meer wegen Gebietskonflikten immer wieder zu Zwischenfällen. Nun sehen die Philippinen sogar ihre „Sicherheit als Staat“ bedroht.

Die Philippinen haben China vorgeworfen, einen Angriff mit einem militärischen Laser auf eines ihrer Küstenschutzschiffe im Südchinesischen Meer verübt zu haben. Das Außenministerium legte am Dienstag offiziell Protest bei der chinesischen Botschaft in Manila ein. Die Aktionen der chinesischen Küstenwache stellten „eine Bedrohung für die philippinische Souveränität und Sicherheit als Staat“ dar, hieß es in der Beschwerde.