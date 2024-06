80. Jahrestag der Landung in der Normandie Picknick zwischen Kanonen

Tipps für Reisen an die Schauplätze der Schlacht

Anreise: Von Caën aus kann die Region mit dem Mietwagen erkundet werden. Die Region Normandie hat bis 30. September zudem einen Shuttleservice eingerichtet, der die Landungsstrände, die Artillerie in Longues-sur-Mer, Arromanches-les-Bains und den US-Soldatenfriedhof in Colleville-sur-Mer in regelmäßigen Abständen anfährt. (https://nomad.normandie.fr). Außerdem gibt es von Bayeux aus mehrere private Bustouren zu den Landungsstränden. Die Reiseführerinnen und -führer sprechen englisch, manchmal auch deutsch. Wer es lieber sportlich mag, kann die Landungsstränden entlangwandern oder -radeln, zum Beispiel von Isigny-sur-Mer bis nach Omaha Beach.

Unterkunft: Das Übernachten in Gästezimmern (Chambres d’hôtes) ist in der Normandie eine gute Wahl. Zu finden sind sie über www.gites-de-france.com.

Essen und Trinken: Neben den in der Normandie üblichen Crêperien gibt es auch gute Restaurants. Die liegen allerdings oft nicht direkt an der Küste, sondern ein paar Kilometer davon entfernt (zum Beispiel Le Petit Jardin in Port-en-Bessin-Huppain).

Besichtigungen: Das Musée du Débarquement in Arromanches-les-Bains zeigt die Landung der Alliierten mit Ausstellungsstücken aus jener Zeit. Gleichzeitig verdeutlicht eine moderne 3-D-Projektion, die den Landungsstrand mit einbezieht, die Ereignisse auf beeindruckende Weise. Wer sich umfassend über den Zweiten Weltkrieg und die letzten Kriegswochen informieren will, kann das im Memorial de Caën tun. Unter den Soldatenfriedhöfen sind der US-Friedhof in Colleville-sur-Mer und der deutsche in La Cambe sehenswert. lon