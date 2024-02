Konflikte Pistorius besucht Fregatte: Im „Kriegsmarsch“ ins Rote Meer

Die „Hessen“ war am 8. Februar in Wilhelmshaven Richtung Rotes Meer gestartet, wo sie im Rahmen einer EU-Mission Handelsschiffe vor den Angriffen der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz schützen soll. Wenn der Bundestag am Freitag wie erwartet zustimmt, wird sie unmittelbar danach vom Suezkanal aus ins Einsatzgebiet fahren.