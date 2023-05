„As long as it takes“ Pistorius sichert Ukraine dauerhafte Unterstützung zu

„Ich bleibe dabei und sage es immer wieder aus tiefster Überzeugung: Wir werden die Ukraine unterstützen, mit allem was möglich ist - as long as it takes“, sagte Pistorius bei dem Besuch im Norden Sachsen-Anhalts. Dänen und Deutsche bilden dort ukrainische Soldaten an Leopard 1 A5 Kampfpanzern aus.