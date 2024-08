Russische Luftangriffe Polen dokumentiert mögliche russische Luftraumverletzung

Schon am Morgen hatte PAP gemeldet, dass wegen der Nähe massiver russischer Luftangriffe zur polnischen Grenze das polnische Militär Abfangjäger aufsteigen lassen habe. An dem Einsatz waren den Angaben nach auch Flugzeuge anderer Verbündeter beteiligt. Bei Angriffen auf die Ukraine haben russische Raketen mehrmals polnischen Luftraum verletzt. 2022 kamen beim Absturz einer Rakete in Ostpolen zwei Menschen ums Leben. Ursache war in dem Fall eine fehlgeleitete ukrainische Luftabwehrrakete.