Flucht vor dem Krieg : Polen: Mehr als 1,3 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine

Warschau Die Zahl der Menschen aus der Ukraine, die ins Nachbarland Polen flüchten, steigt täglich. Mittlerweile zählt Polen 1,33 Millionen Geflüchtete. Die EU rechnet mit weiteren sehr hohen Zahlen.

In Polen sind nach Angaben des Grenzschutzes seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine 1,33 Millionen Flüchtlinge aus dem Nachbarland eingetroffen.

#Pomagamy 🇺🇦 Od 24.02 z 🇺🇦do 🇵🇱 przyjechało 1,33 mln osób. Wśród nich 93% to ob.Ukrainy,1% ob.Polski, 6% ob.prawie 100 różnych państw. Wczoraj tj.08.03 #funkcjonariuszeSG odprawili 125,8 tys. podróżnych z🇺🇦. Dzisiaj do godz.07.00 z🇺🇦 przyjechało 33,5 tys. osób. #NOSG #BiOSG pic.twitter.com/XqDSo85VEQ

Der Bürgermeister der ostpolnischen Stadt Przemysl nahe der Grenze zur Ukraine sagte der Nachrichtenagentur PAP, seine Stadt erlebe derzeit einen leichten Rückgang der Flüchtlingsbewegung. Zuletzt seien etwa 35.000 Flüchtlinge innerhalb von 24 Stunden angekommen, in den vergangenen Tagen habe die Zahl zwischen 40.000 und 45.000 gelegen. In der Nähe von Przemysl liegen die polnisch-ukrainischen Grenzübergange Medyka und Korczowa. Der Bahnhof der Stadt hat zudem Gleise in russischer Breitspur. Dort kommen Züge aus Odessa, Lwiw und anderen ukrainischen Städten an.