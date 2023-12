Warschau Polen: Mit Popcorn im Kino den Regierungswechsel gucken

Nun soll alles schnell gehen. Bereits morgen will Tusk zunächst seine Regierungserklärung abgeben und seine Ministerriege vorstellen. Am Nachmittag folgt die Vertrauensabstimmung. Da Tusk sich auf eine deutliche Mehrheit der Abgeordneten stützen kann, gilt seine Wahl als sicher. Duda will voraussichtlich am Mittwoch um Tusks Kabinett vereidigen. Dann wäre der Wechsel endlich geschafft.