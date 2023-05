Regierungspartei Polen: PiS sorgt mit Auschwitz-Video für Kritik

Unterdessen sorgte ein weiterer Vorfall in Polen für Empörung in Israel. Während eines Vortrags des renommierten polnisch-kanadischen Holocaust-Forschers Jan Grabowski zum Thema „Polens (wachsendes Problem) mit der Geschichte des Holocausts“ im Deutschen Historischen Institut am Dienstag in Warschau sprang der Abgeordnete Grzegorz Braun von der rechten Oppositionspartei Konfederacja plötzlich nach vorn, entriss Grabowski das Mikrofon und zerschlug es am Rednerpult. Der Historiker brach den Vortrag ab. „Ich bin immer noch erschüttert. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man dem Faschismus direkt in die Augen sieht“, schrieb Grabowski auf Facebook.