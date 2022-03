Ukraine-Krieg : Polen weist 45 Russen wegen Spionagevorwürfen aus

Ein Mann schwenkt während einer Demonstration in Warschau die ukrainische und die polnische Flagge vor einem Gebäude, in dem russische Diplomaten untergebracht sind. Foto: Czarek Sokolowski/AP/dpa

Warschau Die Warschauer Regierung weist wegen Spionagevorwürfe und angesichts des Ukraine-Kriegs russische Diplomaten aus: 45 Russen müssen das Land verlassen. Moskau kündigt eine „angemessene Antwort“ an.

Polen habe in Abstimmung mit seinen Verbündeten beschlossen, das diplomatische Personal der russischen Botschaft in Polen erheblich zu reduzieren, teilte der Sprecher des Außenministeriums, Lukasz Jasina, nach Angaben der Nachrichtenagentur PAP in Warschau mit. Die Russen müssen Polen demnach bis auf eine Ausnahme innerhalb von fünf Tagen verlassen. Einer muss sogar binnen 48 Stunden ausreisen.