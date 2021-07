Zweiter Weltkrieg : Polens Außenminister: Frage der Wiedergutmachung offen

Warschau 75 Jahre nach Kriegsende ist das durch Deutschland verursachte Leid für die aktuelle polnische Regierung immer noch ein Thema. Die Wiedergutmachung der Schäden sei weiter ungelöst, sagt Zbigniew Rau.

Es gebe keinen Zweifel an der Verantwortung Deutschlands für die Katastrophe des Krieges und massenhaften Verlust an Menschenleben und Besitz, den sein Land erlitten habe, sagte Rau am Donnerstag in Warschau nach einem Treffen mit seinem deutschen Kollegen Heiko Maas (SPD). „Die Art und die Verfahrensweise für eine Wiedergutmachung bleibt weiterhin eine offene Frage.“