Flugzeugkatastrophe : Polens Führung gedenkt der Opfer des Smolensk-Absturzes

Warschau In Warschau wurde der 96 Menschen gedacht, die vor elf Jahren bei der Flugzeugkatastrophe von Smolensk ums Leben kamen. Ermittlungen zur Ursache des Absturzes dauern bis heute an.

Mit einer Kranzniederlegung haben Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und Vize-Regierungschef Jaroslaw Kaczynski am Samstag der Opfer der Flugzeugkatastrophe von Smolensk gedacht. Bei dem Absturz am 10. April 2010 starb auch der damalige polnische Präsident Lech Kaczynski. Lech und Jaroslaw waren Zwillingsbrüder.

Wie bereits im Vorjahr fand die Feier am Mahnmal für die 96 Opfer am Pilsudski-Platz in Warschau wegen der Corona-Pandemie ohne Publikum statt. Es gab auch keine Ansprachen. Der Flugzeugabsturz sei „die größte nationale Tragödie in der Nachkriegsgeschichte Polens“ gewesen, schrieb Regierungschef Morawiecki auf Facebook.