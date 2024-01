Staatsoberhaupt Polens Präsident brüskiert Regierung mit Begnadigungsspruch

Der Streit über das Schicksal von Kaminski und Wasik ist bereits in den vergangenen Wochen zu einem zentralen Punkt der Auseinandersetzung zwischen der Tusks Regierung und der PiS mit ihrem Verbündeten Duda geworden. Die PiS-Abgeordneten waren am 9. Januar verhaftet und ins Gefängnis gebracht worden, nachdem sie zunächst Schutz im Präsidentenpalast gesucht hatten. Die PiS bezeichnete die beiden seitdem als „politische Gefangene“. Kaminski war gleich zu Haftbeginn in Hungerstreik getreten.