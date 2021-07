Rechtsstreit mit der EU : Polen probt den Polexit

Menschen protestieren 2018 gegen eine Justizreform. Foto: picture alliance/dpa/Omar Marques

Warschau Die Regierung in Warschau will ein EuGH-Urteil zur umstrittenen Justizpolitik nicht umsetzen. Oppositionsführer Tusk äußerte, dass die PiS aus Europa raus will.