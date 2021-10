Van der Bellen : Präsident: Wohl Österreichs vor Partei-Interessen

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen gibt in der Präsidentschaftskanzlei in Wien ein Statement zur Regierungskrise ab. Foto: Herbert Neubauer/APA/dpa

Wien Die Grünen gehen immer mehr auf Distanz zum konservativen Regierungschef. Wegen Korruptionsvorwürfen gegen Kurz steht die Koalition auf der Kippe. Grüne und Opposition loten nun Optionen aus.

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat in der Regierungskrise alle Parteien aufgefordert, zuallererst an das Wohl des Landes und nicht an eigene Interessen zu denken.