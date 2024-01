Russland Präsidentschaftsbewerber gibt auf - und wirbt für Putin

Die russische Präsidentenwahl am 17. März ist schon jetzt von Manipulationsvorwürfen überschattet und dient aus Kremlsicht vor allem dazu, Putin eine fünfte Amtszeit zu sichern. Außerdem soll sie die vermeintlich ungebrochene gesellschaftliche Unterstützung für Putins Angriffskrieg in der Ukraine demonstrieren. Andere Bewerber gelten als chancenlos oder unterstützen Putin sogar. Sie sollen Beobachtern zufolge vor allem eine Wahlmöglichkeit suggerieren, die es in Wirklichkeit so gar nicht gibt.