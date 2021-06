Hancock-Affäre : Premier Johnson trotz Minister-Rücktritt unter Druck

London In der Affäre Hancock gibt es noch zahlreiche Fragezeichen. Auch von Premier Johnson werden Antworten erwartet. Hielt der Regierungschef zu lange an seinem Gesundheitsminister fest?

Sex, Lügen und Video: Die Affäre des verheirateten Ministers mit einer engen Mitarbeiterin, die am Freitag von der „Sun“ öffentlich gemacht wurde und in der Aufmachung an eine Geheimdienstoperation erinnert, war der Tiefpunkt in Hancocks knapp dreijähriger Zeit im Amt. Seit Monaten musste er sich immer neuer Vorwürfe erwehren. Mal erhielt ein Bekannter - Besitzer seines örtlichen Pubs - einen Millionenauftrag zur Lieferung von Corona-Schutzausrüstung, obwohl er keine Erfahrung damit hat. Dann wieder versenkte er Milliarden Pfund in ein untaugliches Corona-Testprogramm.