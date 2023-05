Regionalwahlen Prognosen: Konservative bei Spanien-Wahl mit Stimmengewinnen

In anderen Autonomen Gemeinschaften, die in etwa deutschen Bundesländern entsprechen, wäre die PP nach diesen Zahlen auf die rechtspopulistische Vox angewiesen, die etwa so funktioniert wie die AfD. Die PP, die in etwa der CDU entspricht, bildete im vergangenen Jahr in der Autonomen Gemeinschaft Kastilien und León eine Koalitionsregierung mit Vox. In Andalusien lässt sie sich als Minderheitsregierung von Vox tolerieren. PP-Chef Alberto Núñez Feijóo ließ offen, ob sich seine Partei auf Regional- und Kommunalebene und eventuell auch auf Landesebene stärker mit Vox zusammentun würde.