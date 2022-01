Regierung : Prognosen: Regierende Sozialisten gewinnen Wahl in Portugal

Prognosen: Regierende Sozialisten gewinnen Wahl in Portugal

Die sozialdemokratisch orientierte PS von Ministerpräsident António Costa hat die Wahl in Portugal gewonnen. Foto: Paulo Duarte/AP/dpa

Lissabon Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen zeichnet sich ersten Prognosen zufolge ein Sieg der Regierungspartei ab. Noch unklar ist, ob die Sozialisten auf einen Partner angewiesen sind.

Die regierende Sozialistische Partei (PS) hat die Parlamentsneuwahl in Portugal nach Medienprognosen klar gewonnen.

Im Wahlkampf trat Costa für eine Fortsetzung seiner bisherigen Politik an: Er will die Wirtschaft weiter fördern, die sozialen Ungleichheiten reduzieren - und gleichzeitig die öffentlichen Finanzen stabilisieren. Eine große Koalition oder auch eine weitreichende Zusammenarbeit mit der konservativ orientierten Sozialdemokratischen Partei (PSD) von Spitzenkandidat Rui Rio gilt als sehr unwahrscheinlich. Costas PS und Rios PSD sind die beiden großen Traditionsparteien in Portugal.